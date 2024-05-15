Президент Туркменистана поздравил участников Международной выставки

По случаю открытия сегодня в Ашхабаде Международной выставки современных технологий пищевого производства Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к участникам смотра с поздравительным посланием, сообщает TDH.

В частности, в послании говорится:

«Нынешний смотр призван продемонстрировать достижения в решении одной из актуальных задач – продовольственной безопасности – и в то же время служит очередным свидетельством наличия у нас надёжной экономической базы, которая обеспечивает стабильное снабжение населения продуктами питания, насыщает внутренний рынок и системно поддерживает эти процессы.

Уверен, что выставка в значительной степени позволит укрепить международное партнёрство по обмену передовыми технологиями пищевого производства, привлечению инвестиций в программные проекты и разработку методов создания надёжной системы в данной области и их реализации.

Уважаемые друзья!

Дорогие гости!

В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства принимаются кардинальные меры для поддержания продовольственной безо­пасности в стране и снижения зависимости от импорта потребительских товаров. В этом деле у нас накоплен положительный опыт, расширяется международное сотрудничество.

Отдельное внимание уделяется изучению и внедрению передовых мировых разработок в пищевом производстве, активизации регио­нального и международного партнёрства в данной сфере.

Туркменистан как одна из стран, выступающая за принятие оперативных и действенных мер по решению глобального продовольственного воп­роса, проводит представительные встречи, крупные выставки, форумы и другие мероприятия для наращивания конструктивного сотрудничества в этой области.

Продовольственная безопасность для Туркменистана не только главный фактор сохранения государственного суверенитета и независимости, но и фундаментальная платформа для поддержания экономических отношений профильных национальных и региональных рынков. Они позволяют повышать уровень жизни населения, расширять внешнюю торговлю товарами и сырьём, развивать импортозамещающие и экспортно-ориентированные производства.

Решение вопросов в этой области видится, во-первых, в поддержании на достаточном уровне объёмов снабжения продуктами для здорового полноценного питания, во-вторых, в защите интересов их производителей и минимизации доли импорта.

В числе главных задач по достижению продовольственной безо­пасности в нашей стране, как и во многих других, – содействие производителям сельскохозяйственной и пищевой продукции, обеспечение её доступности населению, а также повышение конкурентоспособности наших продтоваров на внутреннем и внешнем рынках.

Благодаря принятию продуманных мер по достижению намеченных целей система продовольственного снабжения не только удовлетворяет потребительские запросы, но и позволяет нашему государству включиться в международную экономику, привлекать инвестиции для наращивания производственного потенциала.

Отдельного упоминания заслуживают частные товаропроизводители, играющие ключевую роль в поддержании продовольственной безопасности. Отрадно, что сегодня основную долю сельскохозяйственной и пищевой продукции у нас производит частный сектор.

Реализация государственной политики, ориентированной на замещение импорта, предоставляет ряд экономических, социальных и стратегических преимуществ. Её экономическая целесообразность выражается в эффективном использовании местного сырья и трудовых ресурсов, удовлетворении растущих потребностей населения за счёт собственного производства, повышении его экспортного потенциала.

Целевые меры позволяют активизировать индустриализацию экономики, создавать новые промышленные предприятия и увеличивать объёмы выпуска конкурентоспособной продукции в контексте стратегии дальнейшего развития страны.

Уважаемые участники выставки!

Дорогие друзья!

Ещё раз искренне поздравляю с открытием Международной выставки современных технологий пищевого производства!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!».