Посол Туркменистана призвал к укреплению межрегиональных связей на запуске образовательной программы ЕС

В бельгийском городе Брюгге стартовала новая образовательная программа, организованная Европейским колледжем при содействии Европейской службы внешних действий. Данная инициатива направлена на обучение молодых дипломатов из стран Центральной Азии.

На торжественной церемонии открытия посол Туркменистана Сапар Пальванов подчеркнул критическую важность этой инициативы в контексте укрепления связей между регионами, сообщили в пресс-службе туркменского дипломатического представительства.

Программа, разработанная при участии ведущих европейских учебных заведений, предусматривает двухнедельное обучение, в ходе которого участники изучат деятельность институтов Европейского Союза. Ее основная цель – не только способствовать взаимопониманию, но и углубить механизмы сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии.

Посол Пальванов заявил, что нынешний период истории уникален для создания и укрепления новых механизмов сотрудничества. Он выразил готовность Туркменистана продолжать поддержку программы и содействовать ее дальнейшему развитию.

Особое внимание на мероприятии было уделено обсуждению будущего образовательных программ и их роли в развитии дипломатических отношений. В разговорах с Федерико Могерини, директором Европейского колледжа, и Люком Девином, региональным директором Европейской службы внешних действий, обсуждались перспективы и надежды на расширение сотрудничества.

Эта инициатива станет значимым шагом в углублении образовательных и культурных связей между Центральной Азией и Европейским Союзом, способствуя развитию культурного обмена и укреплению дипломатических отношений между регионами.