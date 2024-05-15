Парламентарии Туркменистана и ОАЭ обсудили углубление сотрудничества

В ходе видеоконференции члены межпарламентской группы дружбы между Меджлисом Туркменистана и Федеральным национальным советом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подчеркнули важность парламентского диалога для углубления сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает сайт Меджлиса Туркменистана.

Участники встречи отметили, что создание двусторонних парламентских групп дружбы расширяет возможности для обмена опытом в сфере законотворчества и развития парламентской дипломатии. Стороны выразили готовность поддерживать межправительственное взаимодействие посредством парламентских каналов.

Собеседники подтвердили стремление укреплять правовую базу двусторонних отношений, организовывать деловые визиты и встречи на регулярной основе. Обе делегации высказались за дальнейшее развитие связей между Туркменистаном и ОАЭ в интересах обоих государств.