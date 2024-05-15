Национальный Лидер туркменского народа встретился с главой Туркмено-Австрийского общества

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Турк­мено-Австрийского общества Недой Бергер, прибывшей в Туркменистан для участия в культурных мероприятиях, посвящённых празднованию 300-летнего юбилея великого поэта-классика туркменского народа Махтумкули Фраги, передает TDH.

Тепло поприветствовав гостью и поздравив её с недавним днём рождения, Гурбангулы Бердымухамедов отметил значительный вклад Неды Бергер как главы Туркмено-Австрийского общества в развитие дружественных отношений между двумя странами.

Высоко оценив проводимую Недой Бергер большую работу по налаживанию тесных деловых контактов в области культуры, искусства и средств массовой информации, Национальный Лидер туркменского народа выразил ей огромную благодарность за усилия в сближении двух стран, налаживание мостов дружбы и сотрудничества.

В этой связи была выражена уверенность, что нынешний визит в Туркменистан станет важным шагом на пути расширения двусторонних отношений и придаст новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного партнёрства.

Как известно, Туркмено-Австрийское общество создано 16 лет назад. Это событие было приурочено к первому официальному визиту в Австрию Гурбангулы Бердымухамедова, являвшегося на тот момент Президентом Туркменистана. За прошедшие годы по инициативе и благодаря поддержке Национального Лидера туркменского народа был создан Туркмено-австрийский симфонический оркестр Galkynyş. в Туркменистане с большим успехом проведены Венские балы.

Большое значение придаётся освещению событий, происходящих в Туркменистане. Так, на сайте Общества публикуются материалы на русском, английском и немецком языках, которые читают в 30 странах мира.

Как отметила глава Туркмено-Австрийского общества, впереди ещё предстоит большая работа, в том числе по реализации инициативы о создании в Ашхабаде Дома Австрии в будущем году, которое приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и 70-летию постоянного нейтралитета Австрии.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил австрийскую сторону за поддержку инициативы Туркменистана об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

На встрече особое внимание было уделено важности укрепления двусторонних культурно-гуманитарных связей.

Как подчёркивалось, созидательная деятельность Туркмено-Австрийского общества стала примером плодотворного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, что содействует сближению двух народов.

Гурбангулы Бердымухамедов пожелал главе Общества Неде Бергер крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в важной и ответственной деятельности, отметив, что будет рад видеть её в числе почётных гостей на предстоящих грандиозных торжествах в честь 300-летия выдающегося туркменского поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги.