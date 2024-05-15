Делегация Туркменистана участвует в 13-м Центрально-Азиатском торговом форуме

Делегация Туркменистана, в которую вошли представители государственных ведомств и бизнес-структур страны, принимает участие в 13-м Центрально-Азиатском торговом форуме, проходящем 14-15 мая в Алматы, Казахстан. Об этом сообщает сайт ассоциации «Туркмен Логистика».

В первый день регионального мероприятия представитель Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана выступил на пленарном заседании «Навигация по торговым нормам». Также в ходе форума специалисты обсудили вопросы выхода на новые рынки, оптимизации логистических процессов и провели двусторонние встречи.

В кулуарах форума Ассоциация «Туркмен Логистика» провела трехстороннюю встречу с представителями Программы USAID TCA и Представительством Королевского института транспорта и логистики в Центральной Азии. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и планы по организации образовательных мероприятий для повышения квалификации туркменских логистов.

Во второй день форума в программе значатся двусторонние встречи и участие в Региональной встрече Национальных Комитетов по упрощению процедур торговли стран Центральной Азии.