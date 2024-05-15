В Туркменистане продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Модель ООН»

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Модель Организации Объединенных Наций», который организует среди студентов высших учебных заведений Туркменистана Международный университет гуманитарных наук и развития (МУГНиР).

Тема конкурса «ООН: международный мир и доверие», сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Конкурс состоится 28 мая в очном формате в МУГНиР. Проходить мероприятие будет на английском языке. Конкурс представляет собой смоделированное заседание ООН, где в роли делегатов выступят студенты.

27 мая вуз-организатор проведет для студентов предварительный тренинг, связанный с правилами и процедурой проведения конкурса «Модель ООН», а также его содержанием и задачами участников.

Победители конкурса определятся путем голосования самих участников и будут объявлены в трех номинациях: «Лучший оратор», «Лучший спикер» и «Выбор аудитории».

Студенты, желающие принять участие в конкурсе, до 21 мая могут заполнить регистрационную анкету на сайте МУГНиР.

Дополнительная информация доступна по телефонам: (+993 12) 39 85 64; (+993 63) 40 22 30 и электронной почте: arslancharyev17@sanly.tm.

Конкурс проводятся по случаю знаменательного события – единогласного принятия Генеральной Ассамблеей ООН на 63-м пленарном заседании 78-й сессии Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», инициированной Туркменистаном.