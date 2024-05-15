В Туркменистане внедрили технологию производства дизельного топлива «Гидро Плюс»

Недавно ученые и специалисты лаборатории «Химия и технология нефти и газа» Института химии АН Туркменистана внедрили в производство Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов технологию выпуска дизельного топлива «Гидро Плюс» с улучшенными характеристиками и гидроочисткой.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», разработки велись под руководством доктора химических наук Мыратдурды Кеймирова в сотрудничестве со специалистами ТКНПЗ.

При производстве дизельного топлива по разработанной технологии выход продукции увеличивается на 15%, улучшается ее качество. Продукт усовершенствован для использования в любое время года, и такое топливо продлевает срок службы двигателей внутреннего сгорания техники, в которой оно используется.

Улучшенное топливо по составу и качественным характеристикам отвечает требованиям государственного стандарта качества такого товара, отмечает источник.