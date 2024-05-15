В МИД Туркменистана рассмотрели вопросы взаимодействия с МОТ

Замминистра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с представителями Международной организации труда (МОТ), с которыми обсудила ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе февральского визита помощника генерального директора МОТ, главы регионального офиса МОТ для Европы и Центральной Азии Беаты Андрес в Ашхабад. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия между Туркменистаном и МОТ на протяжении многих лет. Был обсужден вопрос дальнейшего расширения диалога и налаживания связей на системной основе в рамках развития сотрудничества.

Участники встречи подчеркнули значение «Дорожной карты мероприятий по сотрудничеству между Правительством Туркменистана и Международной организацией труда на 2024–2025 годы» как второго комплексного документа, определившего ключевые направления взаимодействия и конкретные шаги на ближайшую перспективу.

Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки делегации Туркменистана к предстоящей 112-й сессии Международной конференции труда.