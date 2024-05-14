Председатель Меджлиса Туркменистана встретилась с парламентариями Японии

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова встретилась в Ашхабаде с делегацией японских парламентариев во главе с членом Палаты представителей Парламента Японии и руководителем японо-туркменской группы межпарламентской дружбы Тошиаки Эндо, сообщает сайт Меджлиса.

Стороны подчеркнули важность инициатив Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова о создании диалога «Центральная Азия + Япония» и проведении первой встречи парламентских лидеров стран Центральной Азии и Японии в Ашхабаде для развития регионального парламентского взаимодействия.

В ходе беседы была отмечена роль межпарламентского диалога в расширении сотрудничества между Туркменистаном и Японией в различных сферах. Деятельность межпарламентской группы дружбы способствует обмену опытом законотворческой работы.

Участники встречи обсудили перспективы расширения туркмено-японских связей в культурно-гуманитарной области. Особо выделена роль мероприятий, приуроченных к 300-летию Махтумкули Фраги, в укреплении дружественных отношений между народами.