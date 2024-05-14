Туркменские боксеры примут участие в олимпийском квалификационном турнире в Таиланде

Три туркменских боксера выступят во 2-м Всемирном олимпийском квалификационном турнире, который пройдет с 23 мая по 3 июня в Бангкоке (Таиланд).

В заявку на турнир вошли Шукур Овезов (57 кг), Сапармырат Одаев (63,5 кг) и Байрамдурды Нурмухаммедов (71 кг).

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Как отмечает пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC), у туркменских боксеров есть все шансы получить свои первые олимпийские квоты.

– Главный тренер сборной Туркменистана Тенилбек Джумакулов за последние два года сформировал сильные юниорскую, молодежную, U22 и основную команды, – отмечает источник.

Планами по развитию бокса в стране поделился и Генеральный секретарь Федерации Дурдымаммет Кулджаев. По его словам, Туркменистан планирует провести внутренние соревнования в июне или сентябре текущего года, а также отправить боксеров на максимально возможное количество международных турниров.

Более того, страна рассматривает возможность проведения в будущем международного турнира по боксу.