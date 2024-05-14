Туркменистан определил ключевые направления сотрудничества с Евросоюзом

На первом заседании конференции «30 лет партнерства Туркменистана и ЕС: совместные усилия ради будущего» туркменская сторона обозначила приоритетные сферы взаимодействия с Европейским Союзом, сообщает интернет-издание News Central Asia.

Мероприятие проходит в рамках визита в Туркменистан специального представителя ЕС по Центральной Азии Терри Хакалы. Министр иностранных дел Рашид Мередов и госпожа Хакала выступили на открытии и ответили на вопросы главы представительства ЕС в Туркменистане Беаты Пексы, отмечает источник.

Отвечая на вопрос о приоритетах сотрудничества, Рашид Мередов подчеркнул значимость наращивания потенциала в разных областях. Главным приоритетом также является безопасность во всех ее измерениях – глобальном, региональном и национальном, которые тесно взаимосвязаны.

Глава МИД заявил, что Туркменистан неизменно выступает за глобальный мир и безопасность. Страна заинтересована в обмене опытом и сотрудничестве в этой области, в рамках своих возможностей вносит вклад в борьбу с терроризмом, транснациональной преступностью и наркотрафиком.

По версии издания, сферой, требующей повышенного внимания в партнерстве между Туркменистаном и ЕС, является изменение климата. Среди перспективных областей также – энергетика, транспорт и «зеленая» экономика замкнутого цикла.