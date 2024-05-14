Туркменистан и GIZ объединяют усилия в борьбе с климатическими изменениями

Туркменистан и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) заключили соглашение о реализации масштабного проекта, направленного на смягчение последствий изменения климата, сообщает интернет-издание News Central Asia.

Проект под названием «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024-2028 годах» стартует в ближайшее время.

Соответствующий меморандум был подписан 14 мая в Ашхабаде представителями Министерства энергетики Туркменистана, Государственного концерна «Туркменгаз» и GIZ.

Церемония прошла в рамках конференции «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом», где обсуждались вопросы межпарламентских связей, безопасности, торговли, образования, «зеленой» энергетики и другие направления сотрудничества.

Совместный проект Туркменистана и GIZ будет сфокусирован на реализации конкретных мер по адаптации к изменениям климата и снижению выбросов парниковых газов. Стороны планируют активизировать политический диалог и межведомственную координацию по этой важной проблематике в течение ближайших четырех лет.