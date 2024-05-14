Туркменистан и ВОЗ обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-ром Тедросом Адханом Гебрейесусом, сообщает МИЦ.

На повестке дня были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и его перспективы в сфере здравоохранения.

В ходе переговоров особое внимание было уделено таким приоритетным направлениям, как организация профилактической системы, санитарное просвещение населения, пропаганда здорового образа жизни и спорта, предупреждение и раннее выявление неинфекционных заболеваний, проведение информационных кампаний.

Обсуждалось также участие туркменской делегации в предстоящей 77-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 27 мая по 1 июня текущего года.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой и проведением запланированной на декабрь 2024 года конференции высокого уровня, посвященной борьбе с неинфекционными заболеваниями. Данный форум приурочен к 10-летию Ашхабадской декларации по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Обсуждалась возможность участия в конференции генерального директора ВОЗ.