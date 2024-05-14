Посол Азербайджана в Туркменистане совершил рабочую поездку в Балканский велаят

Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов посетил 13-14 мая Балканский велаят, где провел ряд встреч с представителями местной администрации и транспортной отрасли. Целью визита стало обсуждение перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества, передает издание nCa.

Глава азербайджанской дипмиссии встретился с хякимами Балканской области и города Туркменбаши, руководителями агентства Морского и речного транспорта Туркменистана, Международного морского порта города Туркменбаши и судостроительного завода «Балкан».

На переговорах рассматривались вопросы развития Транскаспийского коридора и роль Туркменбашинского порта в обеспечении морских перевозок между странами.

Кроме того, посол Гезалов провел встречу с представителями азербайджанской диаспоры Балканского велаята Туркменистана.