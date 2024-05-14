Посол Азербайджана в Туркменистане совершил рабочую поездку в Балканский велаят
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Посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов посетил 13-14 мая Балканский велаят, где провел ряд встреч с представителями местной администрации и транспортной отрасли. Целью визита стало обсуждение перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества, передает издание nCa.
Глава азербайджанской дипмиссии встретился с хякимами Балканской области и города Туркменбаши, руководителями агентства Морского и речного транспорта Туркменистана, Международного морского порта города Туркменбаши и судостроительного завода «Балкан».
На переговорах рассматривались вопросы развития Транскаспийского коридора и роль Туркменбашинского порта в обеспечении морских перевозок между странами.
Кроме того, посол Гезалов провел встречу с представителями азербайджанской диаспоры Балканского велаята Туркменистана.