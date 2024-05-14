На севере Туркменистана проведена весенняя посадка плодоовощных и бахчевых культур

Успешно проведена весенняя посадка плодоовощных и бахчевых культур в Дашогузском велаяте, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Помидоры, лук, огурцы, капусту и морковь посадили на более четырёх тысячах гектарах земель. Три тысячи семьсот сорок пять гектаров заняли в регионе бахчевые культуры.

С учётом климатических условий региона, местные аграрии отнеслись с особым вниманием к выбору земельных участков под посадки культур и посевного материала.

Осенью в велаяте проводится посадка лука, моркови и чеснока, отмечает источник.