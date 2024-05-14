В Туркменистане определили лучших в конкурсе «Профессиональное мастерство»

В Ашхабаде состоялся финальный тур ежегодного государственного конкурса «Профессиональное мастерство».

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», финал, объединивший студентов профтехнических и средних профессиональных учебных заведений страны, проходил на трёх площадках: в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А.Ниязова, Торговой профессионально-технической школе Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана и и Ашхабадской строительной средней профессиональной школе Министерства строительства и архитектуры Туркменистана.

Соревнование было организовано в Дни открытых дверей, что дало возможность будущим абитуриентам наглядно познакомиться, каким навыкам обучают в профшколах.

Участники состязались в 10 номинациях, сопряжённых с различными направлениями профессиональной подготовки студентов:

кулинария; кондитерское дело; швейно-портняжное дело; национальная вышивка; электромонтажные работы; сантехнические работы; укладка кирпича; укладка кафеля; компьютерная графика (АutoCaD); изобразительное искусство (живопись, дизайн, реклама).

В общей сложности победителями конкурса стали 30 студентов – по три в каждой номинации.

Обладателями первых мест в своих профессиональных категориях стали: Гульназик Гуванджова (кулинарное дело), Севара Абдуллаева (кондитерское дело), Айджемал Бегенджова (швейно-портняжное дело), Тяджигозель Гылыджова (национальная вышивка), Ымамберды Сохбетов (электромонтажные работы), Бегли Лаллыков (компьютерная графика –АutoCaD), Аннабагт Орджикова (изобразительное искусство (живопись, дизайн, реклама), Ылхам Ылясов (сантехнические работы), Сейит Аманязов (работы по укладке кирпича), Закир Батыров (работы по укладке плиточного глазурованного пола).

На местах проведения конкурсов состоялись торжественные церемонии подведения их итогов и награждения. Победителям от имени Министерства образования Туркменистана вручены специальные дипломы соответствующих степеней различия, остальным участникам – благодарственные письма. Особым поощрением для конкурсантов стали памятные подарки, учреждённые Молодёжной организацией Туркменистана имени Махтумкули.