В Туркменистане внедряются новые цифровые технологии для охраны природы

В Ашхабаде при поддержке международных экологических организаций прошел семинар, посвященный использованию передовых компьютерных программ для исследования и охраны природы. В его рамках сотрудники Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и инспекторы заповедников познакомились с возможностями новой ГИС-технологии, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Новая система представляет собой виртуальную картосхему рельефа местности, на которой можно фиксировать встречи с редкими животными и растениями, а также нарушения заповедного режима.

По словам начальника управления охраны растительного и животного мира Рустема Нурыева, это позволит усилить научно-технический потенциал экологов и соответствует курсу на цифровизацию.

Апробация системы уже прошла в Койтендагском заповеднике и Управлении охраны окружающей среды Балканского велаята. Опытом с коллегами из Туркменистана делились эксперты из Казахстана и Кыргызстана, использующие подобные разработки для инвентаризации флоры и фауны на охраняемых территориях.

Представитель клуба альпинистов Mert Бегенч Мамедов, выступающий в роли добровольного помощника инспекторов, делился знаниями о возможностях технологии собирать данные о нарушениях в зонах строгой охраны и составлять электронные отчеты. Клуб также участвует в создании инфраструктуры для диких животных на территории планируемого заповедника Большой и Малый Балханы.