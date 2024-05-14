В МИД Туркменистана обсудили межпарламентское сотрудничество с Японией

В Министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча главы туркменского внешнеполитического ведомства Рашида Мередова с делегацией парламентариев из Японии во главе с членом Палаты представителей Парламента Японии, председателем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы Тошиаки Эндо. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Японией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему в 2024 году первому Саммиту в формате «Центральная Азия + Япония».

Собеседники отметили важную роль межпарламентских связей как одного из ключевых факторов углубления партнерских отношений между двумя странами. В этой связи была подчеркнута деятельность японо-туркменской парламентской группы дружбы.