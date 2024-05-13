Участников международной конференции министров культуры в Ашхабаде ждет насыщенная программа

17-18 мая Туркменистан будет принимать Международную конференцию министров культуры, посвященную 300-летию Махтумкули Фраги.

Программа конференции обещает быть насыщенной, с учетом того, что вечером 17 мая на юге Ашхабада состоится торжественное открытие культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и самого монумента поэта высотой в 60 метров. Участники конференции посетят данное торжество, в ходе которого запланированы световое шоу, фейерверк, концертные выступления и другие праздничные мероприятия.

На следующий день, 18 мая работа конференции продолжится по секторально: в библиотеке и музее Государственного культурного центра, а также в Туркменском государственном институте культуры. Тематика обсуждений в секциях – жизнь и творчество Махтумкули Фраги, вклад поэта в мировую литературу и культуру.

По завершению форума гости туркменской столицы посетят Национальный музей туркменских ковров и город Аркадаг, где увидят выступление Группы национальных конных игр «Галкыныш».

Вечер участников конференции украсит концерт Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева во Дворце Мукамов.