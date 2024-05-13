Туркменистан принимает участие в Азиатском форуме женщин в Самарканде

Сегодня в Самарканде начал работу Азиатский форум женщин на тему «Региональный подход в вопросах расширения экономических, социальных и политических прав и возможностей женщин».

Как сообщается на сайте Меджлиса Узбекистана, в форуме принимают участие более 30 женщин-депутатов парламентов стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Южной Азии и Центральной Азии, главы правительств, представители более 40 представительств зарубежных стран в Узбекистане и зарубежных организаций, около 400 представителей институтов гражданского общества, женщин-руководителей, деловых женщин, политологов, активистов социальной сферы, ученых, представителей отраслей экономики и различных сфер и активные женщины.

От Туркменистана участвует делегация в составе председателя Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодёжной политик Бахар Сейдовой и члена комитета по охране окружающей среды, природопользованию и агропромышленному комплексу Меджлиса Туркменистана Байрамгозель Мырадовой.

После церемонии открытия форума участники приступили к работе, разделившись на параллельные сессии с целью обмена опытом, изучения современных подходов международных организаций и финансовых институтов.

Азиатский форум женщин по использованию богатого потенциала женщин, обмену опытом в реализации их потенциала во всех сферах жизни общества предложил провести в Узбекистане Президент страны Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.