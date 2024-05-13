Туркменистан и Иран обсудили укрепление газового сотрудничества

В рамках 28-й Иранской международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии (Iran Oil Show 2024) председатель Госконцерна «Туркменгаз» Мурад Арчаев подчеркнул важность углубления партнерства с Ираном в газовой отрасли. Стороны обсудили перспективы расширения технического взаимодействия и участия в газовых свопах, передает МИЦ.

На встрече с управляющим директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Маджидом Чегени Арчаев отметил роль Ирана как влиятельного игрока на мировом газовом рынке.

Чегени, в свою очередь, выразил заинтересованность в наращивании сотрудничества с Туркменистаном через обмен энергоресурсами и привлечение иранских компаний к реализации проектов в туркменском топливно-энергетическом комплексе.

Представитель NIGC подчеркнул взаимную выгоду туркмено-иранского газового партнерства и готовность Ирана предоставлять технические услуги, а также делиться компетенциями в различных сегментах газовой индустрии. Кроме того, Чегени объявил, что в текущем году в Иране состоится министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, и выразил поддержку потенциальному членству Туркменистана в этом форуме.