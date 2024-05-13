Туркменистан и ЕС рассмотрели приоритеты партнерства на встрече в Ашхабаде

В Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова со cпециальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и ЕС, передает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе переговоров особое внимание было уделено таким сферам взаимодействия, как охрана окружающей среды, «зеленые» и цифровые преобразования, образование, энергетика и транспортно-логистическая отрасль. Они были обозначены в качестве приоритетных направлений партнерства.

Кроме того, стороны рассмотрели повестку предстоящей Совместной конференции Туркменистана и ЕС, посвященной 30-летию плодотворного сотрудничества. Также дипломаты обсудили организационные вопросы готовящейся в Ашхабаде Министерской конференции в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».