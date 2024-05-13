Олимпийский водно-спортивный комплекс в Ашхабаде ждет масштабная реконструкция

Государственный комитет Туркменистана по физической культуре и спорту объявил о проведении международного тендера на определение подрядчика для капитального ремонта Олимпийского водно-спортивного комплекса Туркменбаши в Ашхабаде. Работы будут профинансированы за счет государственных централизованных капиталовложений, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

К участию в тендере приглашаются индивидуальные предприятия, государственные строительные организации и иностранные компании строительного профиля. Для получения пакета тендерной документации необходимо ознакомиться с правилами участия и произвести оплату в размере 1200 манатов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 25 мая 2024 года в здании Госкомспорта по адресу: Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 54. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 39-98-15, 39-98-51.