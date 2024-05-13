Мишустин посетит Ашхабад для участия в заседании Совета глав правительств СНГ

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 24 мая примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде, сообщает МИД России.

Отмечается, что в ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия в СНГ, а также ряд проектов документов в таких сферах, как энергетика и транспорт, экология, защита интеллектуальной собственности, культурно-гуманитарное сотрудничество.

В частности, как ожидается, будут утверждены Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территории государств – участников СНГ, на период до 2030 года.