Инженерно-технологический университет Туркменистана приглашает на День открытых дверей

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана приглашает абитуриентов на День открытых дверей 20 мая в 15:00. Мероприятие предоставит возможность будущим студентам ознакомиться с жизнью вуза и условиями обучения, пишет издание «Туркменистан: Золотой век».

В этот день университет распахнет двери для всех желающих поступить на обучение в 2024-2025 учебном году — выпускников школ, колледжей, учебных центров, призывников, работающей молодежи и других категорий абитуриентов.

Гостей ожидает насыщенная программа, благодаря которой они получат исчерпывающую информацию об образовательной и научной деятельности вуза, его программах бакалавриата и магистратуры.

Будущие студенты посетят современные корпуса, общежития, аудитории и лаборатории, научно-технологический центр «Огуз хан», библиотеку, спортивный комплекс — объекты с новейшим оборудованием для учебы и досуга.

Инженерно-технологический университет Туркменистана имени Огуз хана ждет участников по адресу: г. Ашхабад, ул. Коши, 100. Контактные телефоны: (+993 12) 39-16-37, 39-16-40.