Женская сборная Туркменистана по киберспорту готовится к международным турнирам

Цифровые технологии меняют облик современного спорта. Киберспорт, активно развивающийся во всем мире, стал неотъемлемой его частью. Туркменистан не остался в стороне от этого глобального тренда и уже добился впечатляющих результатов. Недавно в стране была сформирована первая в истории женская сборная по киберспорту, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Киберспортивные дисциплины дебютировали в Туркменистане в 2017 году в рамках V Азиатских игр в закрытых помещениях, проходивших в Ашхабаде. Тогда они были представлены в демонстрационном формате. В том же году была основана Национальная федерация электронного спорта (TMESF) для популяризации этого вида спорта среди туркменской молодежи.

Капитан женской сборной Елена Бяшимова рассказала о перспективах развития киберспорта в Туркменистане. По её словам, киберспорт отличается разнообразием игровых ситуаций, требующих высочайшей концентрации, а также сплоченным сообществом атлетов, следящих за трендами индустрии.

С 2022 года TMESF начала активно перенимать опыт соседних стран в области женского киберспорта. Создание национальной команды – знаковое событие, открывающее новые возможности на международной арене.

Елена Бяшимова также добавила, что в настоящее время женская сборная готовится к предстоящему Кубку федерации, а после приложит все усилия на отборочных играх World Esports Championship (чемпионата мира), которые состоятся в Эр-Рияде и Азиатских играх 2026 года в Японии.