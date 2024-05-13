Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать новую группу молодых коневодов

Предложение о создании новой группы молодых коневодов выдвинул в ходе рабочей поездки в город Аркадаг и встречи с юными любителями ахалтекинских скакунов Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает TDH.

Как отметил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана, отрадно, что подрастающее поколение интересуется принципами национального коневодства, подчеркнув, что эту группу следует поддержать через Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Предложение было встречено с энтузиазмом. Гурбангулы Бердымухамедов дал поручения вице-президенту Международной ассоциации ахалтекинского коневодства Батыру Реджепову по привлечению детей в новую группу. Кроме того, глава Халк Маслахаты сделал акцент на том, что следует создавать необходимые условия для еженедельной тренировки детей, занимающихся верховой ездой. В этой связи отмечалось, что Фонд будет оказывать последовательную поддержку в получении детьми профессий, связанных с коневодством.

В продолжение беседы Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в конкурсе рисунков Biz, Arkadagly Serdarly Watanyň bagtyýar nesilleri, проводимом при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, участвует много ребят, которые изображают в своих работах великолепных ахалтекинских скакунов. Это свидетельствует об увлечённости подрастающего поколения конями.

Вице-президент Международной ассоциации ахалтекинского коневодства подчеркнул, что нынешнее посещение Гурбангулы Бердымухамедовым Академии, а также его ценные советы по управлению скакунами, скачкам, основанные на собственном опыте, подняли дух молодёжи, увлекающейся верховой ездой.