Глава Халк Маслахаты Туркменистана посетил город Аркадаг

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов посетил Международную академию коневодства имени Аба Аннаева в ходе рабочей поездки в город Аркадаг, пишет TDH.

Здесь Национальный Лидер туркменского народа ознакомился с развитием конного спорта и встретился с детьми, увлекающимися традициями национального коневодства.

Гурбангулы Бердымухамедов посетил крытый манеж Академии, где с удовлетворением отметил интерес подрастающего поколения к лошадям ахалтекинской породы. Глава Халк Маслахаты рассказал детям об истории и современном развитии конного спорта, а также узнал об их увлечениях. Как отмечается в сообщении, некоторые ребята мечтают стать наездниками, коневодами или ветеринарами.

Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил тягу молодежи к традиционному коневодству, выразив уверенность, что эти дети вырастут известными мастерами-коневодами, приумножат славу ахалтекинских скакунов и развитие научных основ отрасли. Возможно, некоторые даже станут членами национальной команды конных игр «Галкыныш».

Стоит отметить, что в городе Аркадаг по инициативе Национального Лидера туркменского народа созданы передовые объекты коневодческой инфраструктуры – Международная академия коневодства имени Аба Аннаева, Научно-производственный центр коневодства, Государственный конный цирк имени Гёроглы, Международный ахалтекинский конноспортивный комплекс и современная конюшня для содержания 600 ахалтекинских скакунов. Это позволило вывести отрасль на новый инновационный уровень.

Дети с интересом слушали наставления Гурбангулы Бердымухамедова. Катаясь на лошадях в манеже, они заверили, что внесут достойный вклад в развитие национального конного спорта.

Затем Гурбангулы Бердымухамедов подарил детям, увлекающимся верховой ездой, подарки и сделал с ними памятное фото.