В туркменском селе Геркез состоялись культурно-массовые мероприятия

После церемонии награждения победителей творческого конкурса Berkarar döwletiň ylham joşguny, проведенного Центральным советом Молодежной организации имени Махтумкули совместно с редакцией газеты Nesil, писатели, поэты и молодые журналисты посетили село Геркез этрапа Махтумкули Балканского велаята Туркменистана. Об этом сообщает сайт Молодежной организации.

Во второй половине дня в селе Геркез состоялся концерт мастеров культуры и искусства, выставки, творческие встречи, которые подарили молодежи незабываемые впечатления и вдохновили на новые творческие поиски.

Особое впечатление на участников мероприятия произвела экскурсия в музей, носящий имя Махтумкули Фраги. Экспонаты музея, в частности, чашка, привезенная из Индии в подарок сестре поэта Зубейде, вызвали большой интерес.

После торжественных культурно-массовых мероприятий в селе Геркез этрапа Махтумкули участники творческой поездки посетили исторические и живописные места этрапа.