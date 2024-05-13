В Туркменском вузе прошло творческое мероприятие к 300-летию Махтумкули

В Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана прошло творческое мероприятие Giň jahana ýaýran Pyragynyň sarpasy, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, передает издание «Туркменистан: Золотой век».

Студенты и преподаватели вуза подготовили яркую программу, включающую литературно-музыкальные композиции, театрализованные постановки и декламации стихов Махтумкули на разных языках мира. В ярких костюмах и с красочными декорациями молодые артисты стремились продемонстрировать свои таланты и восхитить публику.

На сцене звучали проникновенные песни на стихи поэта, повествующие о любви к Родине, дружбе, доброте и смысле жизни. Мероприятие подарило зрителям массу впечатлений и теплых эмоций.

В университете ведется плодотворная работа по изучению литературного наследия Махтумкули и его популяризации среди молодежи. Регулярно проводятся тематические занятия и мероприятия на туркменском, английском и японском языках.

Образ Махтумкули для молодого поколения туркменистанец — пример нравственности, патриотизма и мудрости. Его творчество, прославляющее единство и независимость страны, неизменно служит образцовой школой воспитания для подрастающего поколения.