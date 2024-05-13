В Туркменистане создадут новую инфраструктуру для биотехнологической отрасли

Туркменистан намерен создать мощный сектор биоиндустрии по всем направлениям биотехнологий. Это предусматривает утвержденная Президентом Сердаром Бердымухамедовым Государственная программа комплексного развития биотехнологий на 2024-2028 годы, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

В рамках программы планируется сформировать инфраструктуру для развития биотехнологической отрасли, реализовать приоритетные инновационные и инвестиционные проекты, широко развернуть производство во всех секторах биоиндустрии — от биофармацевтики до биочипов.

В Академии наук страны уже ведутся актуальные разработки по десяткам направлений. В биофармацевтике изучаются лекарственные свойства местных растений. В пищевой биотехнологии идет производство обогащенных продуктов и напитков. Развиваются сельхозбиотехнологии для повышения урожайности.

Ученые трудятся над созданием биосенсоров и биочипов для персонифицированной медицины, биотоплива и биоразлагаемых материалов. Исследуются микроорганизмы для биоремедиации почв. Туркменские ноу-хау в сфере биотехнологий уже привлекают научный интерес в мире.