В Туркменистане готовится премьера фильма по мотивам поэзии Махтумкули

Объединение «Туркменфильм» имени Огузхана готовится выпустить на экраны фильм Atalar we ogullar («Отцы и сыновья») — авторский проект известного сценариста Рахымберди Аннагулыева, знатока поэзии великого туркменского классика Махтумкули Фраги, передает издание «Туркменистан: Золотой век».

Лента посвящена семейным ценностям, преемственности поколений и традициям туркменского народа. В основу сюжета легли произведения Махтумкули, а также размышления и идеи Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова из его книг «Смысл моей жизни» и «Продолжение смысла моей жизни».

Главная тема фильма — взаимоотношения отцов и сыновей, отличающиеся взаимным уважением и любовью. В картине приводятся исторические и современные примеры таких отношений, начиная от пророков Давуда и ‎Сулеймана и заканчивая великими поэтами — Довлетмаммедом Азади и его сыном Махтумкули Фраги.

«Эти традиции продолжаются и в наше время, о чем свидетельствуют высказанные в произведениях Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова мысли о роли своего деда Бердымухамеда Аннаева в его личностном становлении, глубоком уважении и любви к отцу Мяликгулы Бердымухамедову, чей жизненный путь стал для сына школой жизни», — отмечается в публикации ЗВ.

Премьерный показ фильма Atalar we ogullar состоится на следующей неделе в рамках открытия культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и монумента великому классику туркменской литературы в Ашхабаде.