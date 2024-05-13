В Культурном центре Ирана в Ашхабаде отметили День девочек

День девочек отметили в Культурном центре посольства Ирана в Туркменистане при участии представителей дипмиссии, деятелей культуры, журналистов, подопечных детей и волонтеров общественной организации Ýeňme и слушатели языковых курсов при центре.

Как сообщает издание CentralAsia.news, в мероприятии выступили дети с литературными номерами, вокальными композициями и театральными импровизациями. Концерт был инклюзивным — с участием детей с ограниченными физическими возможностями. Всем участникам праздничного выступления от имени дипломатической миссии ИРИ были вручены памятные подарки и предложены сладкие угощения.

Для участников мероприятия состоялась презентация того, как отмечается День девочек в Иране.

Посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани отметил всё возрастающую роль девушек в обществе и культуре, их успешное присутствие в научной, социальной и политической сферах. В иранском обществе девушки активно проявляют себя в различных областях. Например, в настоящее время в Иране более 60% студентов — девушки, подчеркнул посол.

Иранский дипломат также отметил тот факт, что в Туркменистане девушки занимают очень важное место в развитии различных сфер – от образования до спорта.

«Во время моего пребывания в Туркменистане я стал свидетелем весьма значимой роли туркменских девушек в обществе, что связано с большими возможностями, созданными для их активного участия в жизни страны. Такая благополучная площадка создана, благодаря дальновидной политике и разумному руководству президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова», — заявил глава иранской дипмиссии.