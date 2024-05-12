Туркменистан развивает отношения с МОТ: Дорожная карта сотрудничества, визит экспертов

На заседании Правительства в пятницу вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов представил президенту Сердару Бердымухамедову ряд предложений по развитию партнёрства с Международной организацией труда (МОТ).

В частности, подготовлена Дорожная карта сотрудничества между Туркменистаном и МОТ на 2024–2025 годы. Документ предусматривает участие представителей государственных и общественных организаций страны в реализации предусмотренных в ней мероприятиях.

Также предлагается направить делегацию Туркменистана на 112-ю сессию Международной конференции труда МОТ, которая пройдет 3–14 июня в Женеве. В рамках визита делегация сможет провести переговоры с руководством и представителями организации.

Кроме того, с 14 по 17 мая в Туркменистане ожидается визит экспертов МОТ для обсуждения совместных мероприятий на 2024 год.