Сеть санаториев и курортов Туркменистана укрепляет туристический потенциал страны

Для восстановления здоровья и организации досуга населения в Туркменистане эффективно работают современные санаторно-курортные комплексы, профилактории и лечебницы, которые с каждым годом укрепляют туристический потенциал страны.

Как сообщает издание sng.today, в число самых популярных санаториев входят здравницы «Аваза», «Арчман», «Байрамали» и «Моллакара».

Здесь к услугам отдыхающих доступны консультативно-диагностические и физиотерапевтические отделения, рентгенография, ультразвуковые исследования, электрокардиография, кабинеты иглоукалывания, клинические лаборатории и бассейны. В санаториях успешно восстанавливают функциональность органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой, пищеварительной систем. Проводится лечение кожных и гинекологическими заболеваний, бесплодия, нарушений работы мочеполовых путей.

Поправить здоровья в лечебницах помогут опытные врачи, специализирующиеся во многих направлениях и областях медицины.

Также здесь доступны рестораны, магазины, аптеки, интернет-кафе, библиотека, игровые комнаты для детей и спортплощадки, отмечает источник.