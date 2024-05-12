В Нью-Йорке завершились инициированные Туркменистаном Игры дружбы ООН

В Нью-Йорке с 11 апреля по 8 мая прошли первые дипломатические Игры дружбы Организации Объединённых Наций (Inaugural United Nations New-York Based Missions Games), организованные Постоянным представительством Туркменистана при ООН. В штаб-квартире организации прошла торжественная церемония закрытия Игр, которые были посвящены 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, сообщили в пресс-службе постпредства.

Со-организаторами Игр выступили постоянные представительства Австралии, Индии, Казахстана, Катара и Эль-Сальвадора.

Соревнования проводились в рамках Недели устойчивого развития Генеральной Ассамблеи ООН.

В программу Игр дружбы были включены соревнования по восьми видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, теннису, пиклболу, бегу, шахматам и йоге. В них участвовали более 300 человек из 85 стран и 18 организаций, представляющих дипломатические и консульские миссии, секретариат и специализированные агентства ООН, расположенные в Нью-Йорке.

Победителям в различных дисциплинах были вручены награды и ценные подарки. Руководители дипломатических миссий и агентств ООН поддержали идею провести дипломатические Игры дружбы ООН и в следующем году.