В Ашхабаде обсудят вопросы сотрудничества ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО

В столице Туркменистана 16 мая состоится 10-е заседание Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ. Об этом на заседании правительства в пятницу сообщил вице-премьер, глава МИД Рашид Мередов.

По поручению главы государства ведется активная подготовка к этому мероприятию – разработана Программа заседания, а также проект итогового документа.

Ожидается, что участие в заседании примут представители профильных министерств и ведомств государств-членов ТЮРКСОЙ, а также эксперты в области культуры и образования.