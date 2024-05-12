В Ашхабаде идет набор участников молодежного эколагеря, который организуют с 5 по 7 июня ЮНИСЕФ в Туркменистане, группа компаний «Буиг Туркмен» и общественная организация Ýaş tebigatçy.

К участию в форуме приглашаются экоактивисты в возрасте от 18 до 25 лет, интересующиеся вопросами изменения климата, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе молодежного форума будут проводиться практические занятия, нацеленные на совершенствование практических навыков, ознакомление с последними инициативами.

Лагерь будет проходить на базе Карбонового центра «Буиг» в Ашхабаде.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо до 18 мая подать заявку, которая доступна по этой ссылке.