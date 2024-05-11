Широкое празднование в Туркменистане 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отмечает важность сохранения памяти о подвиге народа и заботы о ветеранах. Статью на данную тему опубликовало издание Arzuw news.

В публикации подчеркивается, что сегодня День Победы в Туркменистане – это не только дань уважения и памяти павшим героям, но и напоминание о важности сохранения мира, укрепления единства общества и воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине.

Празднование Дня Победы в Туркменистане включает церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу Halk hakydasy, мероприятия для ветеранов и вовлечение молодежи через выставки и конкурсы. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении по случаю праздинка подчеркнул, что забота о ветеранах и сохранение исторической памяти являются приоритетами для страны.

Одним из ключевых аспектов празднования Дня Победы в Туркменистане является забота государства о ветеранах войны и труда. Руководство страны уделяет особое внимание созданию достойных условий жизни для тех, кто ценой неимоверных усилий и самопожертвования приближал победу на фронтах и в тылу.

Туркменистан активно проводит миротворческую политику, поддерживая стабильность в регионе и на глобальной арене. Участие Президента Туркменистана в торжествах по случаю Дня Победы в Москве подчеркнуло нерушимую дружбу и стратегическое партнерство между двумя странами.

Туркменистанцы активно участвовали в Великой Отечественной войне, формируя национальные воинские соединения и оказывая помощь эвакуированным. Около 300 тысяч жителей Туркменистана приняли участие в боевых действиях, из которых 86 тысяч отдали свои жизни за свободу Родины.

Празднование Дня Победы в Туркменистане имеет глубокий символический смысл и остается важным элементом национальной идентичности, укрепляя память о героическом прошлом и напоминая о важности сохранения мира, укрепления единства общества и воспитания патриотизма у молодого поколения.