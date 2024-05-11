Туркменистан принял участие в международной конференции по изменению климата в Ташкенте

Делегаты из Туркменистана представляли страну на международной конференции по вопросам изменения климата и адаптации, которая состоялась в Ташкенте 6-7 мая.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», в состав делегации вошли представители Гидрометеорологической службы Министерства охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Министерства обороны Туркменистана, а также эксперты проекта ПРООН/ЗКФ «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане».

Форум был направлен на ознакомление с методологией по определению приоритетности усилий по адаптации, оказанию странам поддержки в подготовке Национальных адаптационных планов.

В соответствии с программой конференции вопросы адаптации к изменению климата обсуждались в тематических сессиях, посвященных водным ресурсам, сельскому хозяйству, здравоохранению, строительному сектору и снижению рисков стихийных бедствий.

Организаторами конференции выступили Программа развития ООН совместно с Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья и экологии, Агентством гидрометеорологической службы (Узгидромет) Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан и Экологическим движением Узбекистана при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ).