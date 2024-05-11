Президент Туркменистана поручил оцифровать работу Пенсионного фонда

Заместитель Председателя Кабинета Министров Х.Гелдимырадов в ходе заседания Кабинета Министров проинформировал о работе по внедрению цифровой системы в отрасли экономики, переводу госуслуг в электронный формат, сообщает TDH.

В данном контексте прозвучала информация о реализуемых практических шагах в целях выполнения мероприятий, определённых в «Государственной программе по развитию цифровой экономики в Туркменистане на 2021–2025 годы», в том числе связанных с созданием и введением в действие автоматизированных электронных информационных баз, обеспечением их доступности и кибербезопасности. В частности, было доложено о проекте технических условий и технического задания идентичной системы в Министерстве труда и социальной защиты населения и Пенсионном фонде Туркменистана.

Заслушав отчёт, глава государства акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования деятельности Пенсионного фонда страны. Отметив при этом важность расширения спектра цифровых услуг, полного задействования их потенциала, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру проводить соответствующую работу по созданию автоматизированных электронных информационных баз данной сферы.