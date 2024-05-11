Грандиозное световое шоу состоится в Ашхабаде

17 мая, в день открытия культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги» и монумента великому туркменскому поэту ашхабадцы и гости столицы увидят грандиозное световое шоу дронов и праздничный фейерверк. В рамках мероприятия намечены показ литературно-художественных композиций, выступления артистов театров, деятелей культуры и мастеров искусств страны, а также возложение цветов к памятнику.

Об этом доложила вице-премьер М.Маммедова на заседании Правительства в пятницу.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие многочисленные зарубежные гости: участники Международной конференции на уровне министров культуры, посвящённой 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги, Международного научного форума «Кладезь разума Махтумкули Фраги», представители Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов ТЮРКСОЙ, а также руководители и сотрудники дипмиссий, аккредитованных в нашей стране.

В этой связи Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру провести соответствующую работу в целях организации на высоком уровне предстоящего торжества и международных форумов, сообщает ТДХ.