В Туркменистане продолжается работа по совершенствованию национального законодательства

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова в ходе заседания Кабинета Министров проинформировала о работе по законодательному обеспечению различных направлений государственной политики, сообщает TDH.

Как сообщалось, в настоящее время ведётся подготовка проектов новой редакции Гражданского кодекса Туркменистана, Закона Туркменистана «О литературном наследии Махтумкули Фраги», а также по внесению изменений и дополнений в Санитарный кодекс, Законы Туркменистана «О физической культуре и спорте», «О государственной научно-технической политике», «О семеноводстве».

Вместе с тем прозвучала информация о предпринимаемых практических шагах по укреплению межпарламентских контактов и расширению сотрудничества с международными организациями.

Наряду с этим депутаты Меджлиса принимают участие в различных мероприятиях по разъяснению населению целей внутренней и внешней политики, принимаемых законодательных актов, исторического значения преобразований, претворяемых в жизнь в стране.