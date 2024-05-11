В Туркменистане к Дню науки пройдут международные конференции

В Туркменистане к Дню науки намечено провести международные конференции. О подготовке к ним доложил на заседании Правительства в пятницу вице-премьер Н.Аманнепесов.

Так, 12–13 июня состоится Международный форум «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» с участием отечественных и видных зарубежных учёных. В рамках форума, организованного Академией наук Туркменистана, будут обсуждены современные тенденции научно-технического прогресса.

8 июня в Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана пройдёт Международная научно-практическая конференция «Важные направления «зелёной» экономики: эко,- нано-, био- и информационные технологии». Форум организован в целях распространения информации о разработках туркменских учёных, обмена опытом и укрепления международного сотрудничества.

12 июня в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоится церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов распорядился организованно провести данные мероприятия, сообщает ТДХ.