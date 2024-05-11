В Туркменистане будут готовить авиационных специалистов международного уровня

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев доложил о планах по подготовке кадров международного уровня для сферы гражданской авиации страны в ходе заседания Правительства, сообщает TDH.

Предлагается организовать обучение специалистов на базе Школы подготовки авиационного персонала агентства Türkmenhowaýollary по направлениям «Подготовка Государственного инспектора безопасности полётов» и «Национальный наблюдатель по авиационной безопасности» в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА).

Создание таких возможностей позволит совершенствовать методику преподавания в учебном заведении согласно международным стандартам и развивать сотрудничество в этой сфере. Также ожидается, что обучение по новым направлениям будут проходить не только отечественные, но и зарубежные специалисты.

Заслушав отчет, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость укреплять партнерство с авторитетными профильными организациями для подготовки специалистов международного уровня в гражданской авиации страны и распорядился предпринять для этого необходимые меры.