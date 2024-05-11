В МИД Туркменистана представили программу мероприятий к 300-летию Махтумкули

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся пресс-брифинг, посвященный предстоящим масштабным торжествам по случаю знаменательной даты — 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

На мероприятии модераторами выступили замминистра иностранных дел Мяхри Бяшимова и замминистра культуры Нурсахет Ширимов. На встрече присутствовали руководители и представители дипломатических миссий, международных организаций, аккредитованных в стране, а также зарубежных и местных СМИ.

В ходе брифинга подчеркивалось, что включение в мае 2023 года ЮНЕСКО коллекции рукописей Махтумкули Фраги в престижный Международный реестр «Память мира» является свидетельством всемирного признания уникального вклада туркменского поэта-философа в сокровищницу мировой культуры.

Факт внесения 300-летнего юбилея Махтумкули в перечень знаменательных дат совместного празднования ЮНЕСКО и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) на 2024-2025 годы красноречиво демонстрирует непреходящую ценность его литературного наследия как для Туркменистана, так и для всего мирового сообщества.