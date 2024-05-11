В Ашхабаде 15 мая стартует Международная выставка технологий пищевого производства

15 мая в Ашхабаде стартует Международная выставка современных технологий пищевого производства.

О подготовке к выставке доложил вице-премьер Б.Атдаев на заседании Правительства в пятницу.

Ожидается, что в выставке примут участие компании, специализирующиеся на производстве, упаковке, хранении и переработке пищевой и сельскохозяйственной продукции.

На выставке будут представлены технологическое оборудование, упаковочные средства, производственные ресурсы и другое.

В рамках форума предусмотрены презентации новых технологий, современного оборудования и товаров, а также двусторонние встречи с целью обмена опытом и налаживания взаимовыгодного сотрудничества.

Работа выставки продлится до 17 мая.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что важнейшими задачами в стране являются наращивание мощностей пищевой промышленности, обеспечение изобилия высококачественной продовольственной продукции на внутреннем рынке, развитие международного сотрудничества в этой сфере.

В этой связи глава государства поручил вице-премьеру провести выставку на высоком уровне, сообщает ТДХ.