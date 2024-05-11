В Ашхабаде пройдет форум к 30-летию сотрудничества между Туркменистаном и ЕС

В Ашхабаде 14 мая состоится форум «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего».

Об этом доложил вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов на заседании Правительства в пятницу.

В рамках форума предусматривается подписание Меморандума о взаимопонимании между Минис­терством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Туркменгаз» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по реализации проекта «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах».

На тематических сессиях будут обсуждены вопросы, касающиеся развития межпарламентских связей между Туркменистаном и ЕС, взаимодействия в области безопасности, в сферах торговли, образования, «зелёной» энергетики, претворения в жизнь прог­рамм в данных направлениях.

Планируется также организовать пресс-конференцию по ознакомлению с новыми проектами, которые будут осуществляться сов­­местно с Евросоюзом.

В этот же день в здании МИД Туркменистана намечена выставка, посвящённая деятельности Европейского ­Союза в стране, сообщает ТДХ.