В Ашхабаде пройдет форум к 30-летию сотрудничества между Туркменистаном и ЕС
В Ашхабаде 14 мая состоится форум «30 лет сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом: совместная работа во имя будущего».
Об этом доложил вице-премьер, министр иностранных дел Р.Мередов на заседании Правительства в пятницу.
В рамках форума предусматривается подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Туркменгаз» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по реализации проекта «Меры и политический диалог по борьбе с изменением климата в 2024–2028 годах».
На тематических сессиях будут обсуждены вопросы, касающиеся развития межпарламентских связей между Туркменистаном и ЕС, взаимодействия в области безопасности, в сферах торговли, образования, «зелёной» энергетики, претворения в жизнь программ в данных направлениях.
Планируется также организовать пресс-конференцию по ознакомлению с новыми проектами, которые будут осуществляться совместно с Евросоюзом.
В этот же день в здании МИД Туркменистана намечена выставка, посвящённая деятельности Европейского Союза в стране, сообщает ТДХ.