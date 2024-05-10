Туркменистан завоевал 33 медали чемпионата Центральной Азии по карате WKF

Туркменские каратисты продемонстрировали блестящие результаты на 9-м чемпионате Центральной Азии по карате WKF, прошедшем в Самарканде. В соревнованиях, собравших более 800 атлетов из шести стран региона, сборная Туркменистана завоевала 33 медали различного достоинства, сообщает «ЗВ».

Туркменские спортсмены сумели завоевать 6 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград в ката (демонстрации формальных упражнений) и кумите (поединках) в различных возрастных категориях.

Золотые медали в копилку сборной принесли Ислам Аннаоразов (ката среди юниоров 16-17 лет) и Магтымгулы Аннаев (кумите среди юниоров до 55 кг).

Серебряными призерами стали Сельби Розибаева (кумите, среди женщин до 68 кг), Ресул Гаратаев (кумите, среди юниоров до 55 кг) и в командном кумите среди мужчин Арзув Сейитгулыев, Шатлык Аллаков, Тачмухаммет Бекиев, Гуйч Гоков, Шатлык Курбанов, Максат Одаев и Шатлык Текяев.

А бронзовых наград удостоились: Арзув Сейитгулыев (кумите, среди мужчин до 55 кг), Бегли Пашыев (ката, старше 16 лет), Эльшат Агабалаев (ката, старше 16 лет), Гарамаммет Гарамаммедов (кумите, среди юниоров до 61 кг), Гурбанмырат Новрузов (кумите, среди юниоров до 68 кг), Анна Каримова (кумите, среди юниорок до 53 кг) и в командном кумите среди мужчин Расул Атаджанов, Давут Назмырадов, Максат Дологелдиев, Байры Байрыев, Даянч Келетлиев, Джелал Сатлыкгулыев и Мухамметнур Аннамухаммедов.

Под руководством тренеров Айдына Чарыева и Игоря Рахимова туркменские каратисты в составе 74 спортсменов заняли почетное третье место в общекомандном зачете, уступив лидерам из Казахстана и Узбекистана.