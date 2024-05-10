Президент Туркменистана завершил рабочий визит в Москву и вернулся в Ашхабад

Президент Сердар Бердымухамедов вернулся в Ашхабад, завершив рабочий визит в Россию, в ходе которого он в качестве почётного гостя принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщила информационная программа «Ватан».

Утром 9 мая в назначенное время президентский кортеж прибыл к зданию Кремля, где главу Туркменистана тепло приветствовал российский лидер.

Из Кремля Президент Сердар Бердымухамедов вместе с другими высокими гостями – главами делегаций, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, направился к месту проведения торжественного военного парада – Центральной трибуне на Красной площади.

Стоит отметить, что в суровые годы войны на фронте сражались более 265 тысяч отважных туркменистанцев. Многие из них за проявленный героизм награждены боевыми орденами и медалями. 104 воина удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 19 фронтовиков стали полными кавалерами ордена Славы.

По завершении военного парада, по сложившейся доброй традиции, главы государств, принимающие участие в торжествах по случаю знаменательной даты, пошли пешком в Александровский сад, расположенный вдоль Кремлёвской стены, где состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

Президент Туркменистана, отдавая дань памяти и уважения героям, вставшим на защиту мирной жизни и свободы всего человечества и павшим в битве с фашизмом на полях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, возложил к Вечному огню красные гвоздики.

По завершении торжественных мероприятий Президент Сердар Бердымухамедов проследовал в аэропорт «Внуково-2», откуда вылетел в Ашхабад.

Через некоторое время самолёт главы государства приземлился в столичном Международной аэропорту, где Президента Туркменистана встретили официальные лица.